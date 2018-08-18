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Арабский шейх готов вложить более сотни млн евро в лиссабонский "Спортинг"

Кандидат на пост президента лиссабонского "Спортинга" Мадейра Родригес заключил соглашение с шейхом Бадром Аль-Самахом об инвестициях в размере 120 миллионов евро.

Как сообщает Record, инвестор рассчитывает на длительное сотрудничество.

Напомним, ранее подал в отставку прежний президент клуба Бруно де Карвальо. Сейчас идет борьба за вакантный пост между несколькмии кандидатами.
Теги: Спортинг
Сегодня, 14:14
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