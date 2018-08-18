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Матч четвертого дивизиона Германии отменен из-за ДТП

Матч четвертого дивизиона чемпионата Германии между "Пирмазенс" и "Гессен-Драйайх" отменен из-за автомобильной аварии, сообщает Bild.

В дорожно-транспортное происшествие попали футболисты "Гессен– Драйайха", а вратаря команды Пьерра Клайнхайдера пришлось госпитализировать. Пока не сообщается, когда состоится встреча.
Сегодня, 16:04
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