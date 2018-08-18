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"Кардифф" и "Ньюкасл" сыграли вничью

"Кардифф" и "Ньюкасл" сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

2 тур

"Кардифф Сити" – "Ньюкасл Юнайтед" 0:0

"Кардифф Сити": Этеридж, Манга, Беннетт, Бамба, Моррисон, Камараса (Рид, 76), Мёрфи (Мендес-Лейнг, 78), Артер, Раллс, Зохоре, Хойлетт (Патерсон, 83)

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Манкильо (Хэйден, 46), Дамметт, Ласcеллс, Кларк, Шелви, Ритчи (Мёрфи, 74), Диаме, Кенеди, Хоселу, Перес (Муто, 65)

Предупреждения: Ритчи, 3, Манкильо, 30, Камараса, 62, Артер, 80, Моррисон, 90+6

Удаления: Хэйден, 66
Теги: Кардифф Ньюкасл
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