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"Эвертон" обыграл "Саутгемптон", "Тоттенхэм" выиграл у "Фулхэма"

"Эвертон" обыграл "Саутгемптон" в матче 2-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

2 тур

"Эвертон" – "Саутгемптон" 2:1

Голы: Уолкотт, 15, Ришарлисон, 31, Ингс, 54

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Бэйнс, Холгейт, Кин, Шнейдерлен (Дэвис, 24), Гейе, Сигурдссон, Уолкотт, Тосун (Калверт-Льюин, 75), Ришарлисон (Ниасс, 86)

"Саутгемптон": Маккарти, Седрик, Бертранд, Стивенс, Худт, Ромеу (Габбьядини, 72), Уорд-Праус (Армстронг, 84), Лемина, Редмонд, Ингс, Остин (Лонг, 58)

Предупреждения: Худт, 17, Лемина, 19, Ромеу, 36, Седрик, 44, Стивенс, 59

"Тоттенхэм" – "Фулхэм" 3:1

Голы: Моура, 43, Митрович, 55, Триппьер, 77, Кейн, 79

"Тоттенхэм": Льорис - Алдервейрелд, Дэвис, Санчес, (Дембеле, 70), Вертонген - Триппьер, Алли, Дайер, (Ламела, 75), Эриксен, Лукас Моура - Кейн, (Уинкс, 90).

"Фулхэм": Фабри - Ле Маршан, Фосу-Менса, Брайен, (Кристи 87), Чемберс - Сессеньон, Кэрни, (Йохансен 74), Замбо-Ангисса, Сери - Митрович, Камара, (Шюррле, 88).
Теги: Эвертон Саутгемптон Тоттенхэм Фулхэм
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