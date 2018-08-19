Месси забил 6000-ый гол "Барселоны" в чемпионатах Испании. 9 лет назад он же забил 5000-ый

Нападающий Лионель Месси во вчерашнем матче с "Алавесом" (3:0) забил 6000-й гол "Барселоны" за всю историю выступлений команды в чемпионатах Испании.Автором 5000-го мяча, забитого "Барселоной" в чемпионатах, также был Месси. Тот гол был забит в 2009 году