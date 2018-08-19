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Роналду в дебютном матче за "Ювентус" послал в нокаут голкипера "Кьево"

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду дебютировал за "Ювентус".

Он вышел в стартовом составе в матче 1-го тура чемпионата Италии с "Кьево" (3:2), проведя все 90 минут.

Криштиану не отметился результативными действиями, не беря в расчет нанесение травмы вратарю соперника Стефано Соррентино на 86-й минуте матча при счете 2:2. Роналду врезался коленом в лицо голкиперу, который какое-то время побывал в нокдауне. Итальянец лежал обездвиженным на поле, а игра была прервана.

В итоге Соррентино пришел в себя, но все-таки был заменен на Андреа Секулина. Степень тяжести травмы вратаря пока неизвестна.
Теги: Роналду Ювентус Криштиану Роналду
Сегодня, 09:35
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 09:43) #
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Даже не забив Роналду повлиял на исход матча матча ведь победный мяч забили второму вратарю!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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