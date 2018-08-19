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Эден Азар: я не покину "Челси" в этом сезоне

Полузащитник "Челси" Эден Азар заверил, что не покинет лондонский клуб.

"Было много всякого сказано. Много слухов и неправды.

Я всем доволен в "Челси". У меня есть контракт еще на два года. В этом году я не покину клуб", - цитирует Азара RMC

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к бельгийцу со стороны "Реала".
Теги: Азар Челси
Сегодня, 11:28
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