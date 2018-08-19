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Мауро Икарди продлил контракт с "Интером"

"Интер" подписал новый контракт с капитаном команды Мауро Икарди.

По информации Corriere dello Sport, зарплата Икарди увеличится почти в два раза, до 8 млн евро, срок контракта - до 2023 года. Также в новом соглашении увеличена сумма отступных - теперь она составляет 160 миллионов евро.

Икарди выступает за "Интер" с лета 2013 года. В 182 играх за миланцев он забил 107 мячей.
Теги: Интер Икарди
Сегодня, 11:35
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