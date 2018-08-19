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Серхио Бускетс: надеюсь, "Реалу" будет не хватать Роналду

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выразил надежду, что в этом сезоне главному конкуренту каталонцев — «Реалу» — будет не хватать нападающего Криштиану Роналду, который перешёл в «Ювентус».

«Надеюсь, «Реалу» будет не хватать Роналду и они не досчитаются многих голов. Однако я хорошо знаю их нового наставника, он способен на многое в Мадриде», — приводит слова Бускетса El Pais.

Также хавбек «Барселоны» рассказал о важности для команды форварда Лионеля Месси.

«Чем больше времени Лео владеет мячом, тем больше наше превосходство над соперником. Вся игра у нас идёт через него, и в этом нет ничего плохого. Ведь было бы глупо не воспользоваться всеми качествами лучшего игрока в мире», — сказал Бускетс.

Чемпионат
Теги: Барселона Бускетс Реал
Сегодня, 15:11
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