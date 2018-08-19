Эдерсон первым из вратарей в истории "Ман Сити" сделал голевую передачу в АПЛ

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес сделал голевую передачу в матче второго тура премьер-лиги с «Хаддерсфилдом» на «Этихад Стэдиум».На 25-й минуте 25-летний бразилец ассистировал форварду Серхио Агуэро, который забил первый гол.Таким образом, Эдерсон первым из всех вратарей в истории «горожан» стал автором результативной передачи в матче национального чемпионата.