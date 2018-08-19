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Эдерсон первым из вратарей в истории "Ман Сити" сделал голевую передачу в АПЛ

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес сделал голевую передачу в матче второго тура премьер-лиги с «Хаддерсфилдом» на «Этихад Стэдиум».

На 25-й минуте 25-летний бразилец ассистировал форварду Серхио Агуэро, который забил первый гол.

Таким образом, Эдерсон первым из всех вратарей в истории «горожан» стал автором результативной передачи в матче национального чемпионата.

Sovsport.ru
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 18:00
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