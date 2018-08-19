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"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Херенвеном"

Чемпионат Голландии

2-й тур

"Херенвен" - "Витесс" - 1:1 (1:0)

Голы: Влап, 26 (1:0). Матавж, 81 (1:1).
Сегодня, 19:54
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