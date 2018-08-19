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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Херенвеном"
Чемпионат Голландии
2-й тур
"Херенвен" - "Витесс" - 1:1 (1:0)
Голы: Влап, 26 (1:0). Матавж, 81 (1:1).
2-й тур
"Херенвен" - "Витесс" - 1:1 (1:0)
Голы: Влап, 26 (1:0). Матавж, 81 (1:1).
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