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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Хосеп Гвардиола: впервые вижу Агуэро в такой форме
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом» (6:1) в матче 2-го тура чемпионата Англии.
«С тех пор как я начал работать в «Манчестер Сити», впервые вижу Серхио Агуэро в такой форме. Он невероятно играет как с мячом, так и без мяча.
Мы стартовали лучше, чем в прошлом сезоне. Игроки показывали хороший футбол в течение всех 90 минут.
В прошлом сезоне «Хаддерсфилд» использовал пять защитников, поэтому мы решили играть в два форварда», – сказал Гвардиола BBC.
Агуэро сделал хет-трик и стал вторым бомбардиром среди легионеров в истории АПЛ.
Sports.ru
«С тех пор как я начал работать в «Манчестер Сити», впервые вижу Серхио Агуэро в такой форме. Он невероятно играет как с мячом, так и без мяча.
Мы стартовали лучше, чем в прошлом сезоне. Игроки показывали хороший футбол в течение всех 90 минут.
В прошлом сезоне «Хаддерсфилд» использовал пять защитников, поэтому мы решили играть в два форварда», – сказал Гвардиола BBC.
Агуэро сделал хет-трик и стал вторым бомбардиром среди легионеров в истории АПЛ.
Sports.ru
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