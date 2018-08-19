Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Хосеп Гвардиола: впервые вижу Агуэро в такой форме

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом» (6:1) в матче 2-го тура чемпионата Англии.

«С тех пор как я начал работать в «Манчестер Сити», впервые вижу Серхио Агуэро в такой форме. Он невероятно играет как с мячом, так и без мяча.

Мы стартовали лучше, чем в прошлом сезоне. Игроки показывали хороший футбол в течение всех 90 минут.

В прошлом сезоне «Хаддерсфилд» использовал пять защитников, поэтому мы решили играть в два форварда», – сказал Гвардиола BBC.

Агуэро сделал хет-трик и стал вторым бомбардиром среди легионеров в истории АПЛ.

Sports.ru
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 20:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.