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Модрич сообщил, что сам связывался с "Интером" насчёт перехода

Лучший игрок Чемпионата мира 2018 и полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич встал на защиту «Интера» в конфликте со своим нынешним клубом, сообщает Чемпионат со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее мадридцы подали в ФИФА жалобу на «Интер» в связи с тем, что миланский клуб вступил в переговоры с Модричем без их согласия. Теперь же полузащитник признался, что сам связался с чёрно-синими насчёт возможного трансфера.

Действующий контракт Луки с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года и включает опцию выкупа за сумму более € 700 млн. Президент мадридцев Флорентино Перес дал понять, что не намерен расставаться с 32-летним хорватом, поэтому потенциальному покупателю придётся активировать прописанную в соглашении опцию.
Теги: Модрич Интер Реал
Сегодня, 22:54
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