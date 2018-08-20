"Реал" одержал первую победу под руководством Лопетеги

Чемпионат Испании



1 тур



"Реал" – "Хетафе" 2:0



Голы: Карвахаль, 20, Бэйл, 51

После поражения от "Атлетико" в матче за Суперкубок Испании мадридский "Реал" сумел добиться положительного результата на старте чемпионата Испании: команда Хулена Лопетеги уверенно переиграла "Хетафе", который отметился разве что большим количеством жёлтых карточек.: Навас, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Кроос, Себайос (Модрич, 71), Иско (Каземиро, 58), Асенсио, Бензема, Бэйл (Васкес, 77).: Сория, Суарес, Кабрера, Гонсалес, Даконам, Арамбарри, Портильо (Алехо, 64), Максимович, Сибасаки, Ндиайе (Мата, 58), Молина (Анхель, 71).: Молина, 27, Ндиайе, 41, Даконам, 42, Мата, 63, Марсело, 68, Арамбарри, 77, Кабрера, 79, Бруно Гонсалес, 79