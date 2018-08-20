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"Реал" одержал первую победу под руководством Лопетеги

После поражения от "Атлетико" в матче за Суперкубок Испании мадридский "Реал" сумел добиться положительного результата на старте чемпионата Испании: команда Хулена Лопетеги уверенно переиграла "Хетафе", который отметился разве что большим количеством жёлтых карточек.

Чемпионат Испании

1 тур

"Реал" – "Хетафе" 2:0

Голы: Карвахаль, 20, Бэйл, 51


"Реал": Навас, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Кроос, Себайос (Модрич, 71), Иско (Каземиро, 58), Асенсио, Бензема, Бэйл (Васкес, 77).

"Хетафе": Сория, Суарес, Кабрера, Гонсалес, Даконам, Арамбарри, Портильо (Алехо, 64), Максимович, Сибасаки, Ндиайе (Мата, 58), Молина (Анхель, 71).

Предупреждения: Молина, 27, Ндиайе, 41, Даконам, 42, Мата, 63, Марсело, 68, Арамбарри, 77, Кабрера, 79, Бруно Гонсалес, 79
Теги: Реал Хетафе Лопетеги
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