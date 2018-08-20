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Экс-полузащитник "Ювентуса" Маркизио станет конкурентом Головина

Воспитанник "Ювентуса" Клаудио Маркизио, проведший в клубе 25 лет, то есть всю футбольную карьеру, за исключением одного сезона в аренде в "Эмполи", может перейти в "Монако" и стать конкурентом Александра Головина в борьбе за место в основном составе.

32-летний полузащитник расторг контракт с "Ювентусом". СМИ сообщали о будущем переезде в MLS, но Football Italia информирует, что Маркизио находится в Монте-Карло и ожидает подписания контракта с местным клубом.

Напомним, российский полузащитник Александр Головин ещё не провёл ни одного матча за "Монако" из-за травмы, полученной в начале августа.
Теги: Маркизио Головин Монако Ювентус
Сегодня, 08:36
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 08:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну тогда это будет сродни телерекламе "А почему он?" ответ " Моложе-е-е".
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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