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Хосеп Гвардиола: Моуринью прав, класс нельзя купить. Но не думаю, что мы проявили неуважение к "МЮ"

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слова тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Португалец, комментируя документальный фильм «Все или ничего» о «Ман Сити», заявил: «Можно быть богатым клубом и скупить лучших игроков мира, но класс невозможно купить».

«Моуринью прав. Класс – это то, что нельзя купить.

Не думаю, что мы проявили неуважение. Мы точно не собирались этого делать. Это был удивительный сезон с камерами повсюду, но мы делали это для себя.

«Манчестер Сити» хочет расти и выигрывать титулы. Это мнение Моуринью. Кому-то оно понравится, другим – нет», – цитирует Гвардиолу Sports.ru со ссылкой на Marca.

Во втором эпизоде фильма показывается победа «Сити» на «Олд Траффорд» в декабре и говорится: «Это снова Гвардиола против Моуринью, владение против обороны, атакующий футбол против припаркованного автобуса».
Теги: Гвардиола Моуринью Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
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