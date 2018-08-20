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Игорь Рабинер подарил Головину книгу о Слуцком (фото)

Известный журналист Игорь Рабинер побывал на презентации новичков "Монако", среди которых был и Александр Головин. Полузащитник получил от Рабинера лучший подарок.



«Сходил на презентацию Александра Головина для прессы в Монако, а затем взял у него интервью. Парень произвёл очень приятное впечатление - скромный, воспитанный. Подарил ему номера «СЭ» с новостью о подписании контракта с «Монако» и с фотографиями визита сборной России к президенту страны. А также свою книгу о Леониде Слуцком, столько для Саши сделавшем. Дай бог Александру удачи в «Монако»!» - написал Рабинер на своей странице в Фэйсбуке.
Теги: Рабинер Головин Монако Слуцкий
Сегодня, 14:51
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