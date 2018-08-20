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УЕФА объявил имена трех претендентов на звание лучшего игрока сезона-2017/18

УЕФА назвал имена трехпретендентов на награду лучшему футболисту прошлого клубного сезона в Европе.

В него вошли полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич, нападающий Криштиану Роналду, этим летом перебравшийся в "Ювентус", и хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Судьба награды определится 30 августа на специальном мероприятииж
Теги: Модрич Салах Роналду
Сегодня, 16:09
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№8 Написал: avnik море (Сегодня, 16:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Салаха надо наградить вместе с Рамосом - заслужили. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№7 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 16:41) #
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Болеет за:
«Волга НН»
Скорее всего Модрич будет .Он не только выиграл ЛЧ ,но и стал лучшим игроком на ЧМ.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№6 Написал: VirGON (Сегодня, 16:37) #
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verhdon27,
тут как бы оценивается именно за клуб как отыграл и сколько принес пользы клубу,думаю салах должен получить,он явно больше всего ливеру пользы принес
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: Parshin (Сегодня, 16:33) #
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А почему бы и в России не учредить свой Приз -
"Лучшему российскому игроку выступавшему в текущем сезоне в ЛЧ и ЛЕ" ???
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:29) #
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Болеет за:
«Ростов»
За свою долгую и стабильную игру в великом клубе, Модрич вообще то заслуживает большего. А то что он является лучшим игроком этого сезона он доказал на ЧМ-2018.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 16:29) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
а Дзюба...а Акинфей со свой золотой ногой...
блин зажимают ....ЗМС...
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
... Модричу, видимо, подзажмут ((


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 16:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Роналду получит, чего уж. Модрич хоть и сыграл хорошо на ЧМ, больше особо ничем не выделялся, да и рожей не вышел, чтобы его печатать где-либо.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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