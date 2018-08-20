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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Александр Головин начал учить французский язык
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о жизни в княжестве.
"Пока живу в отеле, но уже нашли квартиру. Перееду где-то в начале сентября. Водитель возит меня. К сожалению, теперь не на тренировки, а на восстановительные процедуры. Есть и другие ребята, у которых травмы, нас два раза в день возят на базу. Питаюсь тоже в основном в гостинице.
Вечером могу куда-то выйти в другое место, но из-за травмы почти этого не делаю. Провожу все свободное время либо на базе, либо в номере. Начал учить французский язык. Провел уже четыре урока. Пока очень сложно, но надеюсь, что дальше будет легче", - цитирует Головина Спорт-Экспресс.
"Пока живу в отеле, но уже нашли квартиру. Перееду где-то в начале сентября. Водитель возит меня. К сожалению, теперь не на тренировки, а на восстановительные процедуры. Есть и другие ребята, у которых травмы, нас два раза в день возят на базу. Питаюсь тоже в основном в гостинице.
Вечером могу куда-то выйти в другое место, но из-за травмы почти этого не делаю. Провожу все свободное время либо на базе, либо в номере. Начал учить французский язык. Провел уже четыре урока. Пока очень сложно, но надеюсь, что дальше будет легче", - цитирует Головина Спорт-Экспресс.
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