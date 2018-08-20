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Миралем Пьянич подпишет новый контракт с "Ювентусом"

Боснийский полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич подпишет новый контракт с клубом.

По информации инсайдера Танкреди Палмери, Пьянич будет получать €6,5 млн в год. Больше него в чемпионате Италии получают португалец Криштиану Роналду (€30 млн) и аргентинцы Пауло Дибала (€7 млн) и Гонсало Игуаин (€8,5 млн).

Пьянич перешел в "Ювентус" в 2016 году из "Ромы". С тех пор он провел за "старую синьору" 92 матча и забил 15 мячей.

Газета.ру
Теги: Пьянич Ювентус
Вчера, 23:38
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