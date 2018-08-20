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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Миралем Пьянич подпишет новый контракт с "Ювентусом"
Боснийский полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич подпишет новый контракт с клубом.
По информации инсайдера Танкреди Палмери, Пьянич будет получать €6,5 млн в год. Больше него в чемпионате Италии получают португалец Криштиану Роналду (€30 млн) и аргентинцы Пауло Дибала (€7 млн) и Гонсало Игуаин (€8,5 млн).
Пьянич перешел в "Ювентус" в 2016 году из "Ромы". С тех пор он провел за "старую синьору" 92 матча и забил 15 мячей.
Газета.ру
По информации инсайдера Танкреди Палмери, Пьянич будет получать €6,5 млн в год. Больше него в чемпионате Италии получают португалец Криштиану Роналду (€30 млн) и аргентинцы Пауло Дибала (€7 млн) и Гонсало Игуаин (€8,5 млн).
Пьянич перешел в "Ювентус" в 2016 году из "Ромы". С тех пор он провел за "старую синьору" 92 матча и забил 15 мячей.
Газета.ру
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