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Юрген Клопп: я хочу выигрывать матчи, а не отправлять послания "Сити"

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Кристал Пэлас» (2:0) заявил, что не считает результаты на старте сезона посланием для «Манчестер Сити» в гонке за чемпионский титул.

«Мы можем играть лучше. Первый тайм был очень интенсивным, было непросто принимать правильные решения. У них были моменты. Знаю, что мы можем играть лучше, но сегодня я доволен.

Мое нервное поведение в напряженной концовке матча? В такие моменты, когда у игроков почти нет сил, возможно, они нуждаются в помощи от злого тренера: «Бегите или я вас убью». И они послушались, организовав фантастическую контратаку.

Гонка за титулом? Я не заинтересован в том, чтобы отправлять послания «Манчестер Сити» или кому-либо еще. Я хочу выигрывать футбольные матчи, именно это мы и сделали сегодня», – цитирует Клоппа Sports.ru со ссылкой на BBC.
Теги: Клопп Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 10:24
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