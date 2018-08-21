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Лондонский "Арсенал" отправил "Уфе" запрос на просмотр 18-летнего защитника Дивеева

Проявивший себя в матчах за юношескую сборную России 18-летний защитник заинтересовал английского гранда.



Как стало известно «Чемпионату», в «Уфу» поступило письмо из лондонского «Арсенала» с запросом на просмотр Игоря Дивеева. Российский клуб пока не дал ответа лондонцам. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в беседе не подтвердил эту информацию.

Ранее британское издание Mirror сообщило, что «Арсенал» заинтересовался Дивеевым после его удачного выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018, где наша команда вышла в финал. В решающем матче, в котором Дивеев отметился голом, россияне уступили Аргентине.

Дивеев является воспитанником «Уфы», за которую ещё не успел дебютировать в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне игрок провёл 24 матча за молодёжную команду «Уфы» в первенстве России и забил 3 гола, а в текущем сезоне отыграл одну встречу за «Уфу-2» во втором дивизионе.

Фото: ФК «Уфа»
Теги: Арсенал Уфа Дивеев
Сегодня, 12:14
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№2 Написал: imaginary (Сегодня, 12:49) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
круто у нас в регионах работают с молодёжкой, на пацана уже обратил внимание Арсенал, а в Уфе его даже не пробовали выпускать в основе
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: EMDM (Сегодня, 12:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Пусть уезжает пока молодой!
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
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