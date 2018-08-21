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Дмитрий Селюк: вряд ли Яя Туре перейдёт в "Марсель". Он мне как ребёнок, я думаю за него, а не он

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал новость о том, что его клиент предложил свои услуги «Марселю».

«Про «Марсель» давно ходят разговоры. Можно сказать, что это один из вариантов, но я думаю, что будет другой вариант.

Приоритет все также остается — Англия. Предложения есть, и они гораздо лучше, чем от «Марселя». Сейчас в его возрасте нужно хорошо подумать, учитывая, что Яя мне как ребенок, я думаю за него, а не он. Он обеспеченный человек, если бы Туре думал о деньгах, то давно уже играл в Японии на условиях как Иньеста», — сказал Селюк в интервью Sport24.ru
Теги: Селюк Марсель Туре
Сегодня, 12:23
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