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Валерий Газзаев: если Слуцкий провалится и в Голландии, отношение ко всем российским тренерам будет соответствующее

Обладатель Кубка УЕФА, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил важность работы Леонида Слуцкого в "Витессе" для всего российского тренерского цеха.



- Надо сказать, что у Слуцкого чрезвычайно ответственная миссия. Он там сегодня не одного себя представляет, а весь наш тренерский цех. Если за неудачной работой в Англии последует провал в Голландии, то и отношение к российским специалистам будет соответствующее. Но чемпионат начал неплохо. Будем надеяться, - цитирует Газзаева "Московский Комсомолец".

Фото: Алексей Иванов, "СЭ"
Теги: Газзаев Слуцкий Витесс
Сегодня, 14:24
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№2 Написал: sergoz Калининград (Сегодня, 14:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Павел_2
Даже если у него ничего не получится,всегда есть запасной вариант -стать депутатом и участвовать в прямой линии с президентом.

точно))) а можно в ЦСКА венуться


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12 лет рядом... зарегистрирован 16.03.2006г.
Регистрация: 16.03.2006 [жалоба]
№1 Написал: Павел_2 (Сегодня, 14:36) #
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Даже если у него ничего не получится,всегда есть запасной вариант -стать депутатом и участвовать в прямой линии с президентом.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
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