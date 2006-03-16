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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Валерий Газзаев: если Слуцкий провалится и в Голландии, отношение ко всем российским тренерам будет соответствующее
Обладатель Кубка УЕФА, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил важность работы Леонида Слуцкого в "Витессе" для всего российского тренерского цеха.
- Надо сказать, что у Слуцкого чрезвычайно ответственная миссия. Он там сегодня не одного себя представляет, а весь наш тренерский цех. Если за неудачной работой в Англии последует провал в Голландии, то и отношение к российским специалистам будет соответствующее. Но чемпионат начал неплохо. Будем надеяться, - цитирует Газзаева "Московский Комсомолец".
Фото: Алексей Иванов, "СЭ"
- Надо сказать, что у Слуцкого чрезвычайно ответственная миссия. Он там сегодня не одного себя представляет, а весь наш тренерский цех. Если за неудачной работой в Англии последует провал в Голландии, то и отношение к российским специалистам будет соответствующее. Но чемпионат начал неплохо. Будем надеяться, - цитирует Газзаева "Московский Комсомолец".
Фото: Алексей Иванов, "СЭ"
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