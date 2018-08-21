Маркос Алонсо может переехать в Мадрид

Защитник "Челси" Маркос Алонсо имеет сразу несколько вариантов для продолжения карьеры.Как утверждает AS, кроме мадридского "Реала", который уже проявлял интерес к 27-летнему футболисту, в услугах Алонсо заинтересован также и другой клуб из столицы Испании – "Атлетико". "Матрасники" нуждаются в приобретении нового левого защитника в связи с возможным уходом бразильца Филипе Луиса во французский "ПСЖ".Лондонский клуб до сих пор не озвучил сумму, которую хотел бы получить за защитника сборной Испании, однако издание предполагает, что она составит около 30 млн.Алонсо является воспитанником королевского клуба, в системе которого находился 11 лет — с 1999 по 2010 год. В основном составе "сливочных" футболист принял участие лишь в одном матче весной 2010 года. До перехода в "Челси" в 2016 году он также успел поиграть за английские "Болтон" и "Сандерленд", а также итальянскую "Фиорентину".