Капитаны клубов испанской лиги выступят против проведения матчей в Северной Америке

Футболисты клубов чемпионата Испании недовольны решением руководства лиги проводить некоторые матчи Примеры в Северной Америке, сообщает AS.22 августа капитаны всех 20 команд Примеры соберутся в офисе Испанской ассоциации футболистов, где обсудят заявление против решения лиги. Ожидается, что игроки выступят против проведения матчей чемпионата по пятницам и понедельникам.Испанская лига достигла соглашения, в рамках которого в течение 15 лет матчи Примеры будут проводиться на территории США и Канады.