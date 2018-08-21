Лучано Спаллетти оштрафован на 10 тысяч евро за оскорбление арбитра

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти оштрафован на 10 тысяч евро.Такое наказание вынесено 59-летнему специалисту за оскорбление арбитра Маурицио Мариани после матча 2-го тура серии А против "Сассуоло" (0:1).Единственный гол в прошедшей игре забил полузащитник "Сассуоло" Доменико Берарди, реализовавший пенальти.