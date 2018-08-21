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Лучано Спаллетти оштрафован на 10 тысяч евро за оскорбление арбитра

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти оштрафован на 10 тысяч евро.

Такое наказание вынесено 59-летнему специалисту за оскорбление арбитра Маурицио Мариани после матча 2-го тура серии А против "Сассуоло" (0:1).

Единственный гол в прошедшей игре забил полузащитник "Сассуоло" Доменико Берарди, реализовавший пенальти.

Sports.ru
Теги: Спаллетти Интер Сассуоло
Вчера, 23:10
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