Фанаты "Лацио" будут наказаны за дискриминацию женщин

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:53
"Ростов" расторг контракт с Сапетой (3)
"Ростов" расторг контракт с Сапетой (3)
18:28
Директор РПЛ - о болельщике с ковром: сделаем "Ростову" замечание, такие вещи нужно согласовывать (15)
Директор РПЛ - о болельщике с ковром: сделаем "Ростову" замечание, такие вещи нужно согласовывать (15)
17:24
"Уфа" получила визы Великобритании (4)
"Уфа" получила визы Великобритании (4)
15:30
"Крылья Советов" подпишут 20-летнего уругвайского защитника, которым интересовался "Милан" (3)
"Крылья Советов" подпишут 20-летнего уругвайского защитника, которым интересовался "Милан" (3)
14:58
Валерий Газзаев: наши клубы должны ставить цель выйти в финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы (18)
Валерий Газзаев: наши клубы должны ставить цель выйти в финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы (18)
14:24
Валерий Газзаев: если Слуцкий провалится и в Голландии, отношение ко всем российским тренерам будет соответствующее (2)
Валерий Газзаев: если Слуцкий провалится и в Голландии, отношение ко всем российским тренерам будет соответствующее (2)
12:23
Дмитрий Селюк: вряд ли Яя Туре перейдёт в "Марсель". Он мне как ребёнок, я думаю за него, а не он
Дмитрий Селюк: вряд ли Яя Туре перейдёт в "Марсель". Он мне как ребёнок, я думаю за него, а не он
09:30
Геннадий Орлов: если бы Карпин подправил кое-что у себя в голове, начал бы добиваться успехов раньше (18)
Геннадий Орлов: если бы Карпин подправил кое-что у себя в голове, начал бы добиваться успехов раньше (18)
09:10
Сергей Лапочкин: сегодня называют спартаковским судьёй, завтра - ещё каким-то. Я абсолютно спокоен (15)
Сергей Лапочкин: сегодня называют спартаковским судьёй, завтра - ещё каким-то. Я абсолютно спокоен (15)
08:56
Василий Уткин: ЦСКА почти не атакует, но больше всех бьёт пенальти. Молодцы, играть надо на всех полях (28)
Василий Уткин: ЦСКА почти не атакует, но больше всех бьёт пенальти. Молодцы, играть надо на всех полях (28)
Фанаты "Лацио" будут наказаны за дискриминацию женщин
"Для меня тут все понятно. Спортивная юридическая система должна сделать свое дело. Тут нечего расследовать, нужно только рассмотреть инцидент.
Дисциплинарные последствия будут, но они зависят не только от меня, но и от спортивной судебной системы. А если газеты считают такие заявления допустимыми, то с этим обществом точно что-то не так", — цитирует генерального директора Итальянской федерации футбола Микеле Уву ANSA.
Фан-группировка римского клуба запретила женщинам стоять на десяти нижних рядах фанатского виража, и посоветовала тем, кто считает футбол альтернативой романтическому свиданию поискать другие места.
Газета.ру
Дисциплинарные последствия будут, но они зависят не только от меня, но и от спортивной судебной системы. А если газеты считают такие заявления допустимыми, то с этим обществом точно что-то не так", — цитирует генерального директора Итальянской федерации футбола Микеле Уву ANSA.
Фан-группировка римского клуба запретила женщинам стоять на десяти нижних рядах фанатского виража, и посоветовала тем, кто считает футбол альтернативой романтическому свиданию поискать другие места.
Газета.ру
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.