"Рома" предложит нападающему Джеко контракт до 2021 года

"Рома" готова предложить новый контракт боснийскому нападающему Эдину Джеко.По информации Tuttomercatoweb, Джеко готов играть за «волков» до конца карьеры. Руководство "Ромы" готово предложить соглашение до 2021 года с прежней зарплатой — €5 млн в год.В сезоне-2017/18 32-летний форвард провел за "Рому" 49 матчей во всех турнирах, забив 24 мяча и отдав семь результативных передач.