Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:53
"Ростов" расторг контракт с Сапетой (4)
"Ростов" расторг контракт с Сапетой (4)
18:28
Директор РПЛ - о болельщике с ковром: сделаем "Ростову" замечание, такие вещи нужно согласовывать (18)
Директор РПЛ - о болельщике с ковром: сделаем "Ростову" замечание, такие вещи нужно согласовывать (18)
17:24
"Уфа" получила визы Великобритании (4)
"Уфа" получила визы Великобритании (4)
15:30
"Крылья Советов" подпишут 20-летнего уругвайского защитника, которым интересовался "Милан" (2)
"Крылья Советов" подпишут 20-летнего уругвайского защитника, которым интересовался "Милан" (2)
14:58
Валерий Газзаев: наши клубы должны ставить цель выйти в финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы (21)
Валерий Газзаев: наши клубы должны ставить цель выйти в финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы (21)
14:24
Валерий Газзаев: если Слуцкий провалится и в Голландии, отношение ко всем российским тренерам будет соответствующее (2)
Валерий Газзаев: если Слуцкий провалится и в Голландии, отношение ко всем российским тренерам будет соответствующее (2)
12:23
Дмитрий Селюк: вряд ли Яя Туре перейдёт в "Марсель". Он мне как ребёнок, я думаю за него, а не он
Дмитрий Селюк: вряд ли Яя Туре перейдёт в "Марсель". Он мне как ребёнок, я думаю за него, а не он
"Рома" предложит нападающему Джеко контракт до 2021 года
"Рома" готова предложить новый контракт боснийскому нападающему Эдину Джеко.
По информации Tuttomercatoweb, Джеко готов играть за «волков» до конца карьеры. Руководство "Ромы" готово предложить соглашение до 2021 года с прежней зарплатой — €5 млн в год.
В сезоне-2017/18 32-летний форвард провел за "Рому" 49 матчей во всех турнирах, забив 24 мяча и отдав семь результативных передач.
"Газета.ру"
По информации Tuttomercatoweb, Джеко готов играть за «волков» до конца карьеры. Руководство "Ромы" готово предложить соглашение до 2021 года с прежней зарплатой — €5 млн в год.
В сезоне-2017/18 32-летний форвард провел за "Рому" 49 матчей во всех турнирах, забив 24 мяча и отдав семь результативных передач.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.