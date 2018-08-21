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СМИ: Хиддинк возглавит молодежную сборную Китая

Бывший наставник сборной России Гус Хиддинк может возглавить молодежную сборную Китая.

Как передает Titan Sports Plus, Китайская футбольная ассоциация назовет имя нового главного тренера на следующей неделе. Перед тренерским штабом будет поставлена задача выйти на Олимпиаду-2020 в Токио.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда стала бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Также Хиддинк работал тренером сборных Нидерландов, Турции, Австралии и Южной Кореи.

"Газета.ру"
Теги: Хиддинк
Вчера, 23:39
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№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 00:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну вот,теперь Китай в Катаре,точно сыграет!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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