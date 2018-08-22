Кейлор Навас может перейти в "Манчестер Сити"

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас, как сообщают СМИ, может стать игроком чемпиона Англии.Из-за травмы вратаря Клаудио Браво, который получил разрыв ахиллова сухожилия, Гвардиола рассматривает вариант приобретения Наваса, сообщает As."Реал" в летнее трансферное окно приобрел у лондонского "Челси" вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа, а у луганской "Зари" - украинского голкипера Андрея Лунина.