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Кейлор Навас может перейти в "Манчестер Сити"

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас, как сообщают СМИ, может стать игроком чемпиона Англии.

Из-за травмы вратаря Клаудио Браво, который получил разрыв ахиллова сухожилия, Гвардиола рассматривает вариант приобретения Наваса, сообщает As.

"Реал" в летнее трансферное окно приобрел у лондонского "Челси" вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа, а у луганской "Зари" - украинского голкипера Андрея Лунина.
Теги: Манчестер Сити Реал Навас
Сегодня, 10:34
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