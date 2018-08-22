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Криштиану Роналду: мой сын станет таким же футболистом, как я, уверен на 100%

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет, чтобы его сын тоже стал футболистом.

"Он станет таким же, как я, уверен на 100%.
Надеюсь, что со своим опытом и мотивацией смогу научить его некоторым вещам. Я всегда буду поддерживать его, но хочу, чтобы Криштиану-младший стал футболистом.

Он в хорошей форме, быстр, у него есть навыки, он способен пробить, но в итоге он сам примет решение. Мечтаю, чтобы он стал футболистом. Но не буду давить на него", - цитирует Роналду Goal.
Теги: Роналду
Сегодня, 17:03
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№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 18:32) #
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online

ДАй Бог!
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 17:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Главное, чтобы и он назвал сына Криштиану, дабы имя светилось до бесконечности) Хитрый ход, смертный!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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