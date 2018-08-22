Маркизио попросил "Ювентус" попрощаться с фанатами перед матчем с "Лацио"

Полузащитник Клаудио Маркизио обратился к "Ювентусу" с просьбой попрощаться с фанатами перед матчем 2-го тура чемпионата Италии против "Лацио", сообщает Football Italia. Полузащитник провел всю карьеру в "Юве" (кроме сезона аренды в "Эмполи") и покинул его на правах свободного агента этим летом.Сейчас Маркизио ждет ответа клуба по поводу возможности и процедуры мероприятия.По данным СМИ, хавбек продолжит карьеру в "Монако".