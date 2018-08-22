Новости партнеров

Маркизио попросил "Ювентус" попрощаться с фанатами перед матчем с "Лацио"

Полузащитник Клаудио Маркизио обратился к "Ювентусу" с просьбой попрощаться с фанатами перед матчем 2-го тура чемпионата Италии против "Лацио", сообщает Football Italia. Полузащитник провел всю карьеру в "Юве" (кроме сезона аренды в "Эмполи") и покинул его на правах свободного агента этим летом.

Сейчас Маркизио ждет ответа клуба по поводу возможности и процедуры мероприятия.

По данным СМИ, хавбек продолжит карьеру в "Монако".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Маркизио Ювентус Лацио
Сегодня, 22:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.