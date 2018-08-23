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"Гамбург" отказал "Зениту" в покупке защитника

"Зенит" предложил немецкому "Гамбургу" €7 млн за бразильского защитника Дугласа Сантоса, однако в Германии ответили отказом.

По информации MOPO.de, цена 24-летнего защитника сборной Бразилии составляет €20 млн.

Еще одним претендентом на Сантоса является немецкий "Байер", однако клуб из Леверкузена еще не выдвинул официального предложения.

Сантос, в активе которого лишь один матч за сборную Бразилии, перешел в "Гамбург" в 2016 году из "Атлетико Минейро" за €6,5 млн. В составе немецкого клуба он провел 53 матча, забив один гол и оформив три голевых паса.

"Газета.ру"
Теги: Гамбург Зенит
Сегодня, 00:07
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(2)
№3 Написал: Виктор Шальков (Сегодня, 01:19) #
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Регистрация: 23.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 01:07) #
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  •  (4)

Нищеброды
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
шейхи сломалти футбол. за ноунеймов требуют непомерные бабки


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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