"Гамбург" отказал "Зениту" в покупке защитника

"Зенит" предложил немецкому "Гамбургу" €7 млн за бразильского защитника Дугласа Сантоса, однако в Германии ответили отказом.По информации MOPO.de, цена 24-летнего защитника сборной Бразилии составляет €20 млн.Еще одним претендентом на Сантоса является немецкий "Байер", однако клуб из Леверкузена еще не выдвинул официального предложения.Сантос, в активе которого лишь один матч за сборную Бразилии, перешел в "Гамбург" в 2016 году из "Атлетико Минейро" за €6,5 млн. В составе немецкого клуба он провел 53 матча, забив один гол и оформив три голевых паса.