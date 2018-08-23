"Гамбург" отказал "Зениту" в покупке защитника

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:11
Магические 0:4 из прошлого и матч с Джеррардом, который не посмотришь на «Матче». «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы (1)
Магические 0:4 из прошлого и матч с Джеррардом, который не посмотришь на «Матче». «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы (1)
Вчера, 23:09
Дмитрий Хохлов: не считаю Ташаева предателем (3)
Дмитрий Хохлов: не считаю Ташаева предателем (3)
Вчера, 23:03
"Барселона" отказалась от идеи трансфера Погба
"Барселона" отказалась от идеи трансфера Погба
Вчера, 22:42
В Кирове изготовили глиняную фигурку Артёма Дзюбы
В Кирове изготовили глиняную фигурку Артёма Дзюбы
Вчера, 22:10
Футболисты "Балтики" готовятся к бойкоту игры с "Шинником" (7)
Футболисты "Балтики" готовятся к бойкоту игры с "Шинником" (7)
Вчера, 22:07
Тренер "Луча": cудейство в матче со СКА - кошмар. В следующей игре, б****, искры будут лететь (видео) (4)
Тренер "Луча": cудейство в матче со СКА - кошмар. В следующей игре, б****, искры будут лететь (видео) (4)
Вчера, 21:20
"Рубин" и Сонг достигли соглашения об отзыве иска
"Рубин" и Сонг достигли соглашения об отзыве иска
Вчера, 20:44
Сергей Степашин - о переходе Ташаева в "Спартак": что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке? (12)
Сергей Степашин - о переходе Ташаева в "Спартак": что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке? (12)
Вчера, 20:37
В Ростове-на-Дону к концу октября подготовят бизнес-план по окупаемости "Ростов-Арены" (3)
В Ростове-на-Дону к концу октября подготовят бизнес-план по окупаемости "Ростов-Арены" (3)
Вчера, 20:13
Почти все билеты на матч Россия - Чехия уже проданы (3)
Почти все билеты на матч Россия - Чехия уже проданы (3)
Вчера, 19:36
У канала "Футбол России" в Яндекс.Дзен уже более 3 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы!
У канала "Футбол России" в Яндекс.Дзен уже более 3 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы!
Вчера, 19:24
"Рейнджерс" не дал "Матч ТВ" транслировать игру с "Уфой" и требует более 600 рублей за просмотр (22)
"Рейнджерс" не дал "Матч ТВ" транслировать игру с "Уфой" и требует более 600 рублей за просмотр (22)
Вчера, 19:20
"Локомотив" может приобрести полузащитника "Нанта" (1)
"Локомотив" может приобрести полузащитника "Нанта" (1)
Вчера, 18:49
Эммануэль Маммана и Александр Кокорин вернулись в общую группу (6)
Эммануэль Маммана и Александр Кокорин вернулись в общую группу (6)
Вчера, 18:22
"Гронинген" отказался продавать Рицу Доана в ЦСКА (13)
"Гронинген" отказался продавать Рицу Доана в ЦСКА (13)
Вчера, 18:18
"Уфа" прилетела в Глазго (3)
"Уфа" прилетела в Глазго (3)
Вчера, 18:16
"Нижний Новгород" обыграл "Челябинск" в Кубке России
"Нижний Новгород" обыграл "Челябинск" в Кубке России
Вчера, 18:03
BBC - о ковровой форме "Ростова": огонь или отстой? (16)
BBC - о ковровой форме "Ростова": огонь или отстой? (16)
Вчера, 17:44
ФИФА поздравила Дзюбу с 30-летием (14)
ФИФА поздравила Дзюбу с 30-летием (14)
Вчера, 16:41
Матчи 1-го тура чемпионатов Испании и Италии в "Одноклассниках" посмотрели 4,6 млн человек (1)
Матчи 1-го тура чемпионатов Испании и Италии в "Одноклассниках" посмотрели 4,6 млн человек (1)
Вчера, 16:09
Олег Романцев: у Дзюбы всё только начинается (9)
Олег Романцев: у Дзюбы всё только начинается (9)
Вчера, 15:44
Фернандо об игре против "Динамо": меня не устроит никакой другой результат, кроме победного (4)
Фернандо об игре против "Динамо": меня не устроит никакой другой результат, кроме победного (4)
Вчера, 15:29
Пронос ковра на матч "Ростов" - "Енисей" КДК не рассматривал (1)
Пронос ковра на матч "Ростов" - "Енисей" КДК не рассматривал (1)
Вчера, 15:08
Оланаре оказался не нужен "Спортингу"
Оланаре оказался не нужен "Спортингу"
Вчера, 14:48
Дмитрий Селюк: Смолов не забьет больше 10 голов за сезон (6)
Дмитрий Селюк: Смолов не забьет больше 10 голов за сезон (6)
Вчера, 14:39
Ари дисквалифицирован на три матча (15)
Ари дисквалифицирован на три матча (15)
Вчера, 14:33
Илья Кутепов вернулся в общую группу (4)
Илья Кутепов вернулся в общую группу (4)
Вчера, 14:30
ЦСКА был наказан условным закрытием фанатской трибуны на один матч за оскорбительные баннеры (12)
ЦСКА был наказан условным закрытием фанатской трибуны на один матч за оскорбительные баннеры (12)
Вчера, 14:20
Владелец ресторана, оскорбивший болельщиков "Спартака": я не помню, матч давно кончился (25)
Владелец ресторана, оскорбивший болельщиков "Спартака": я не помню, матч давно кончился (25)
Вчера, 14:08
"Реал" отказался подписывать Фалькао
"Реал" отказался подписывать Фалькао
Вчера, 13:20
Моуриньо проведет встречу с игроками "МЮ" (1)
Моуриньо проведет встречу с игроками "МЮ" (1)
"Гамбург" отказал "Зениту" в покупке защитника
"Зенит" предложил немецкому "Гамбургу" €7 млн за бразильского защитника Дугласа Сантоса, однако в Германии ответили отказом.
По информации MOPO.de, цена 24-летнего защитника сборной Бразилии составляет €20 млн.
Еще одним претендентом на Сантоса является немецкий "Байер", однако клуб из Леверкузена еще не выдвинул официального предложения.
Сантос, в активе которого лишь один матч за сборную Бразилии, перешел в "Гамбург" в 2016 году из "Атлетико Минейро" за €6,5 млн. В составе немецкого клуба он провел 53 матча, забив один гол и оформив три голевых паса.
"Газета.ру"
По информации MOPO.de, цена 24-летнего защитника сборной Бразилии составляет €20 млн.
Еще одним претендентом на Сантоса является немецкий "Байер", однако клуб из Леверкузена еще не выдвинул официального предложения.
Сантос, в активе которого лишь один матч за сборную Бразилии, перешел в "Гамбург" в 2016 году из "Атлетико Минейро" за €6,5 млн. В составе немецкого клуба он провел 53 матча, забив один гол и оформив три голевых паса.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.