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Александр Васютин: за продуктами гоняем из Норвегии в Швецию

Вратарь норвежского «Сарпсборга», воспитанник «Зенита» Александр Васютин рассказал о жизни в Норвегии.

— Норвегия удивляет ценами?

— Да, космические (смеётся). Морально был к этому готов, но пока полностью не перестроился. В магазине всё равно в уме переводишь кроны в рубли. Поэтому по возможности гоняем за продуктами в Швецию. Всего 20 минут на машине, а цены в два раза ниже. Условно говоря, за пакетом молока можно и здесь сходить, особой разницы нет. А вот мясо, курица, рыба там значительно дешевле. После тренировки выходишь из душа, ребята спрашивают: «Мы в Швецию. Поедешь?». – «Поеду». Сели, поехали.

— Своего авто нет?

— В перспективе хотелось бы, а пока передвигаюсь пешком или на велосипеде. Иногда ребята подбирают. На машине до базы две минуты езды, на своих двух – около 25: по прямой не пройти. Предпочитаю велик – минут 15 в спокойном темпе.

— Аренда жилья тоже недешёвая?

— Как везде, зависит от размеров и расположения, от очень дешёвого до безумно дорогого. Я снимаю небольшую квартиру в загородном доме. Со слов ребят из команды, хозяин – давний фанат «Сарпсборга». Правда, виделись с ним всего два раза – у меня отдельный вход в дом.

— Чем заняться в норвежской глубинке в свободное время?

— На рыбалку парни ездят регулярно – минут 15-20 до моря. Если позовут – с удовольствием составлю компанию. В детстве с папой, братом, дедом часто рыбачили на Финском заливе.

— Вычитал, что в Эстфолле говорят на букмоле — одной из двух форм норвежского.

— В языковом вопросе не силён. Какие-то банальные слова – вроде «спасибо» – могу сказать по-норвежски. В раздевалке и в быту английского хватает.

— Английский разговорный – на уровне?

— Учился как спортсмен. Нормально (смеётся).

— На троечку?

— Обижаете. Школу окончил без троек. Потом ещё в лесотехническом институте отучился. Знал бы, что английский так пригодится в жизни, уделял бы ему ещё больше внимания. С другой стороны, у меня и в школе преподаватели были сильные, и в «Зените» практиковался в языке. Когда на тренировке играешь с Нету, Ломбертсом, Гараем, Витселем – волей-неволей заговоришь по-английски. В Финляндии эти навыки здорово пригодились. Но в «Лахти» почти вся оборона финской была, поэтому использовал подсказ на финском. А так что там, что здесь – команды интернациональные.

— Но чисто психологически в «Лахти», наверное, полегче было, за компанию с земляками-ровесниками?

— Конечно, это облегчает жизнь. Когда знаешь, что можешь после тренировки посмотреть с ребятами футбол, просто поболтать на родном языке – это держит тебя в комфортной зоне. Жили-то мы по отдельности, но после тренировок часто собирались. Из нашей компании в «Лахти» Паша Осипов и Артём Вяткин остались, — цитирует Васютина Чемпионат.
Сегодня, 10:58
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