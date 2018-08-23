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Криштиану Роналду назвал свой любимый вид спорта после футбола

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о любимых видах спорта, помимо футбола.

"Мне нравится UFC. Люблю смотреть теннис, баскетбол, а пинг-понг — второй мой любимый вид спорта после футбола. В него мне также нравится играть", — приводит слова 33-летнего португальца A Bola.

Роналду перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус" €100 млн в это трансферное окно, и в прошлые выходные уже успел дебютировал за новый клуб.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус
Вчера, 23:30
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№1 Написал: anonymous (Вчера, 23:38) #
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пинг понг с мароканцем любимый спорт Роналду
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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