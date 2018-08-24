Романьоли стал капитаном "Милана" в 23 года и удостоился сравнения с Нестой

«Милан» утвердил защитника Алессио Романьоли в роли нового капитана команды.23-летний футболист перенял капитанскую повязку «россонери» у полузащитника Риккардо Монтоливо.В пресс-релизе, посвященному данному событию, «Милан» сравнил Романьоли с экс-защитником клуба Алессандро Нестой.«Не ставя под сомнение то, каким был Алессандро на поле, Алессио в равной степени хладнокровен, сдержан, серьезен и беспристрастен вне поля, как и Неста.Это не техническое сравнение, а личностное. Именно поэтому переход капитанской повязки к Романьоли – позитивный момент», – говорится в сообщении «Милана».