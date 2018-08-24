Юрген Клопп обвинил Эрдогана в использовании фото с немецким игроком в своих целях

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о скандальном уходе полузащитника "Арсенала" Месута Озила из сборной Германии.Озил ушел из национальной команды после чемпионата мира — 2018, обвинив болельщиков и Немецкий футбольный союз (DFB) в расизме по отношению к нему из-за фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Это классический пример дезинформации и полнейшей бессмыслицы. Фото Озила с Эрдоганом было использовано – сначала самим Эрдоганом в своих целях, затем многими другими людьми. В политике всегда обращают внимание на небольшие детали, чтобы заслонить более важные вещи. Я не сомневаюсь в лояльности немецких игроком турецкого происхождения к Германии", — приводит слова немецкого специалиста The Telegraph.