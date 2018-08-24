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Юрген Клопп обвинил Эрдогана в использовании фото с немецким игроком в своих целях

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о скандальном уходе полузащитника "Арсенала" Месута Озила из сборной Германии.

Озил ушел из национальной команды после чемпионата мира — 2018, обвинив болельщиков и Немецкий футбольный союз (DFB) в расизме по отношению к нему из-за фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Это классический пример дезинформации и полнейшей бессмыслицы. Фото Озила с Эрдоганом было использовано – сначала самим Эрдоганом в своих целях, затем многими другими людьми. В политике всегда обращают внимание на небольшие детали, чтобы заслонить более важные вещи. Я не сомневаюсь в лояльности немецких игроком турецкого происхождения к Германии", — приводит слова немецкого специалиста The Telegraph.

"Газета.ру"
Теги: Клопп
Сегодня, 17:50
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
Юрген Клопп обвинил Эрдогана в использовании фото с немецким игроком в своих целях
И это правильно! Использовал СВОЕ фото в своих целях.
Ведь не в чужих же целях Эрдоган должен был использовать СВОЕ фото с немецкими игроками.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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