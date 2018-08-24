В "ПСЖ" Буффона посадили на скамейку из-за молодого вратаря

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Буффон начнет два ближайших матча своей команды на скамейке запасных.Главный тренер парижан Томас Тухель заявил, что намерен дать игровую практику Альфонсу Ареоля."Ареоля сыграет с "Анже" и "Нимом". Потом посмотрим. Мы считаем, что это очень важно для него, ведь последний раз он играл в мае.Буффон провел три исключительных, великолепных матча. Мне не нравится оставлять его в запасе. Я не люблю принимать долгосрочные решения. На этом подготовительном этапе важно, чтобы Альфонс сыграл", — приводит слова Тухеля Goal.