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В "ПСЖ" Буффона посадили на скамейку из-за молодого вратаря

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Буффон начнет два ближайших матча своей команды на скамейке запасных.

Главный тренер парижан Томас Тухель заявил, что намерен дать игровую практику Альфонсу Ареоля.

"Ареоля сыграет с "Анже" и "Нимом". Потом посмотрим. Мы считаем, что это очень важно для него, ведь последний раз он играл в мае.

Буффон провел три исключительных, великолепных матча. Мне не нравится оставлять его в запасе. Я не люблю принимать долгосрочные решения. На этом подготовительном этапе важно, чтобы Альфонс сыграл", — приводит слова Тухеля Goal.

"Газета.ру"
Теги: Буффон ПСЖ
Вчера, 22:39
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