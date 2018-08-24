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"Хетафе" обыграл "Эйбар"

"Хетафе" обыграл "Эйбар" в матче 2-го тура чемпионата Испании - 2:0.

Чемпионат Испании

2 тур

"Хетафе" – "Эйбар" 2:0

Голы:Анхель, 18. Хорхе Молина, 90

"Хетафе": Сория, Суарес, Антунеш, Дьене, Гонсалес, Арамбарри, Портильо, Максимович, Алехо, Мата, Анхель

"Эйбар": Дмитрович, Анхель, Оливейра, Арбилья, Эскаланте, Диоп, Хордан, Милья, Пенья, Гарсия, Энрич

Предупреждения: Дьене, 1, Алехо, 46
Теги: Хетафе Эйбар
Вчера, 23:44
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