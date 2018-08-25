Пако Алькасер перейдет в "Боруссию"

Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер в скором времени перейдет в дортмундскую "Боруссию".По информации Kicker, представители обеих команд согласовали переход футболиста. Отмечается, что игрок будет арендован на один сезон с правом выкупа.В прошлом сезоне Алькасер провел за "Барселону" 23 встречи, в которых забил семь мячей.