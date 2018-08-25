Стал известен первый матч чемпионата Испании в США

"Барселона" и "Жирона" могут провести первый исторический матч чемпионата Испании в США.Как утверждает радио Cadena Ser, поединок, запланированный на 27 января 2019 года, может пройти на одном из стадионов США. "Жирона", для которой этот матч должен стать домашним, не против провести его в другой стране, однако мнение каталонцев не известно.Эта встреча расположена в календаре между первым и ответным четвертьфинальными матчами Кубка Испании, что создаст командам меньше трудностей с логистикой.Перед началом текущего сезона Ла Лига объявила, что некоторые матчи чемпионата будут проходить в США. Клубы выступили против этой идеи.