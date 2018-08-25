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Екатеринбург Уфа
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Фанаты "Наполи" - Игуаину: ты футболки меняешь чаще, чем трусы
25 августа в Неаполе состоится матч 2-го тура Серии А между "Наполи" и "Миланом".
Этот матч должен стать официальным дебютом за "Милан" для нападающего Гонсало Игуаина. Аргентинец перешел в "Милан" этим летом из "Ювентуса" на правах аренды с правом последующего выкупа.
Игуаин хорошо знаком фанатам "Наполи". Игрок выступал за партенопейцев на протяжении трех сезонов, забив за клуб 92 гола в 147 матчах перед тем, как летом 2016 года перейти в "Ювентус" за 90 млн евро.
С тех пор фанаты "Наполи" не испытывают теплых чувств к форварду, о чем не преминули напомнить и в эти выходные. Болельщики "Наполи" по прибытии в Неаполь "Милана" встретили своего давнего знакомого баннером: "Ты футболки меняешь чаще, чем трусы". Об этом сообщает Calciomercato.
Sport24
Этот матч должен стать официальным дебютом за "Милан" для нападающего Гонсало Игуаина. Аргентинец перешел в "Милан" этим летом из "Ювентуса" на правах аренды с правом последующего выкупа.
Игуаин хорошо знаком фанатам "Наполи". Игрок выступал за партенопейцев на протяжении трех сезонов, забив за клуб 92 гола в 147 матчах перед тем, как летом 2016 года перейти в "Ювентус" за 90 млн евро.
С тех пор фанаты "Наполи" не испытывают теплых чувств к форварду, о чем не преминули напомнить и в эти выходные. Болельщики "Наполи" по прибытии в Неаполь "Милана" встретили своего давнего знакомого баннером: "Ты футболки меняешь чаще, чем трусы". Об этом сообщает Calciomercato.
Sport24
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