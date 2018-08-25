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Витсель представил новую выездную форму "Боруссии" (видео)

Новичок дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель выложил в своём твиттере видео презентации новой выездной формы команды. Аксель долго перебирал разные варианты и наконец-то нашёл нужное.

Теги: Витсель Боруссия Д Видео
Сегодня, 10:50
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