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Отец Азара:возможно, Эден так никогда и не перейдёт в "Реал"

Отец полузащитника «Челси» Эдена Азара Тьерри Азар рассказал о ситуации с возможным переходом игрока в мадридский «Реал».

«Не могу сказать, почему все сорвалось. Не потому, что я не хочу, а потому, что я не знаю.

Возможно, сейчас у них политика давать шанс молодежи. Следующим летом у Эдена пойдет последний год по контракту, но, возможно, что он так никогда и не окажется в «Реале».

Возможно, если бы Зидан остался в «Реале», все бы сложилось по-другому. С другой стороны, у него были свои причины уйти», – цитирует отца футболиста Sports.ru со ссылкой на Goal.com.
Теги: Азар Реал Челси
Сегодня, 12:09
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