Льориса могут лишить капитанской повязки за вождение в нетрезвом виде

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис извинился за свое поведение, после того был остановлен полицией Лондона утром в пятницу. Футболист находился в нетрезвом виде. В этот же день он был отпущен под залог.- Я хочу извиниться перед моей семьей, клубой, моими партнерама по команде, тренером и перед всеми болельщиками, - приводит Independent слова Ллориса. - Вождение в нетрезвом виде неприемлемо, я беру всю ответственность на себя за свои действия. Это не тот пример, который я хотел показать.Голкиперу было предъявлено обвинение. 11 сентября он должен предстать перед судом.В этом сезоне Ллорис отыграл два матча за "шпор". В июле он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.Также сообщается, что Льорис может лишиться капитанской повязки за вождение в нетрезвом виде, информируют британские СМИ. Также футболисту грозит штраф в размере 240 000 фунтов, что приравнивается к его двухнедельной зарплате.