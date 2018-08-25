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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Льориса могут лишить капитанской повязки за вождение в нетрезвом виде
Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис извинился за свое поведение, после того был остановлен полицией Лондона утром в пятницу. Футболист находился в нетрезвом виде. В этот же день он был отпущен под залог.
- Я хочу извиниться перед моей семьей, клубой, моими партнерама по команде, тренером и перед всеми болельщиками, - приводит Independent слова Ллориса. - Вождение в нетрезвом виде неприемлемо, я беру всю ответственность на себя за свои действия. Это не тот пример, который я хотел показать.
Голкиперу было предъявлено обвинение. 11 сентября он должен предстать перед судом.
В этом сезоне Ллорис отыграл два матча за "шпор". В июле он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
Также сообщается, что Льорис может лишиться капитанской повязки за вождение в нетрезвом виде, информируют британские СМИ. Также футболисту грозит штраф в размере 240 000 фунтов, что приравнивается к его двухнедельной зарплате.
"СЭ"
- Я хочу извиниться перед моей семьей, клубой, моими партнерама по команде, тренером и перед всеми болельщиками, - приводит Independent слова Ллориса. - Вождение в нетрезвом виде неприемлемо, я беру всю ответственность на себя за свои действия. Это не тот пример, который я хотел показать.
Голкиперу было предъявлено обвинение. 11 сентября он должен предстать перед судом.
В этом сезоне Ллорис отыграл два матча за "шпор". В июле он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
Также сообщается, что Льорис может лишиться капитанской повязки за вождение в нетрезвом виде, информируют британские СМИ. Также футболисту грозит штраф в размере 240 000 фунтов, что приравнивается к его двухнедельной зарплате.
"СЭ"
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