Кришито показал траурную форму, в которой "Дженоа" сыграет с "Эмполи"

Футболист "Дженоа" Доменико Кришито продемонстрировал траурную форму, в которой "Дженоа" сыграет против "Эмполи".Матчи первого тура с участием генуэзских команд были перенесены из-за шокирующего крушения моста в Генуе, в результате которого погибло 39 человек.В память о погибших "Дженоа" в воскресенье сыграет против "Эмполи" без спонсорского логотипа с траурной лентой.