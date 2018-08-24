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Кришито показал траурную форму, в которой "Дженоа" сыграет с "Эмполи"

Футболист "Дженоа" Доменико Кришито продемонстрировал траурную форму, в которой "Дженоа" сыграет против "Эмполи".

Матчи первого тура с участием генуэзских команд были перенесены из-за шокирующего крушения моста в Генуе, в результате которого погибло 39 человек.

В память о погибших "Дженоа" в воскресенье сыграет против "Эмполи" без спонсорского логотипа с траурной лентой.

Теги: Кришито Дженоа
Сегодня, 14:14
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