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"Вольфсбург" на своем поле победил "Шальке"

"Вольфсбург" обыграл "Шальке" в матче 1-го тура чемпионата Германии - 2:1.

Чемпионат Германии

1 тур

"Вольфсбург" – "Шальке-04" 2:1

Гол: Брукс, 33, Гинчек, 90+4 - Бенталеб, 86

"Вольфсбург": Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Кнохе, Брукс, Камачо, Гилявоги (Герхардт, 46), Арнольд, Брекало (Мехмеди, 86), Штеффен, Вегхорст (Гинчек, 75)

"Шальке-04!: Ферман, Баба, Настасич, Налдо, Сане, Калиджиури, Маккенни, Сердар (Бенталеб, 83), Арит (Эмболо, 58), Бургшталлер (Тойхерт, 73), Ут

Предупреждения: Кнохе, 15, Сане, 28, Гилявоги, 42, Маккенни, 47, Настасич, 64, Бургшталлер, 68, Вегхорст, 70, Герхардт, 80, Брукс, 85

Удаления: Настасич, 66, Брукс, 85

"Фрайбург" – "Айнтрахт" Ф 0:2

Гол: Мюллер, 10, Халлер, 82

"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Гюнтер, Гульде, Хайнц, Хефлер, Гондорф, Франц, Вальдшмидт (Терраццино, 69), Нидерлехнер (Холер, 73), Петерсен

"Айнтрахт": Реннов, да Коста, Виллемс, Тавата (Костич, 69), Сальседо, Н'Дика, Торро, Фернандеш, Гачинович (Блюм, 88), Мюллер (Де Гузман, 73), Аллер

Предупреждения: Мюллер, 50, Сальседо, 60, Гондорф, 62

"Фортуна" – "Аугсбург" 1:2

Гол: Раман, 40 - Хинтереггер, 57, Хан, 76

"Фортуна": Рензинг, Гисельман, Айхан, Хоффман, Циммер, Зоботка, Моралес, Штёгер (Караман, 67), Циммерман, Хеннингс (Дукш, 76), Раман (Ликебакио, 79)

"Аугсбург": Гифер, Макс, Гаувелеу, Хинтереггер, Шмид, Байер (Донсо, 90+1), Хедира, Грегорич, Каюби (Чжа-Чхоль, 69), Хан, Рихтер (Дон-Вон, 79)

Предупреждения: Циммерман, 80
Теги: Вольфсбург Шальке
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