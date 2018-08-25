"Вольфсбург" на своем поле победил "Шальке"

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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19:39
Владимир Пономарев: ЦСКА постепенно набирает обороты, уже чувствуется, что ребята вот-вот заиграют
Владимир Пономарев: ЦСКА постепенно набирает обороты, уже чувствуется, что ребята вот-вот заиграют
19:29
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (5)
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (5)
18:36
31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото) (15)
31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото) (15)
17:08
Вратарь тульского "Арсенала": не хочется верить, что ошибки арбитров направлены против нас (2)
Вратарь тульского "Арсенала": не хочется верить, что ошибки арбитров направлены против нас (2)
16:16
"Зенит" отправился в Уфу
"Зенит" отправился в Уфу
16:04
Олег Кононов: я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR (12)
Олег Кононов: я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR (12)
15:34
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону"
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону"
11:35
Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увеличение зарплаты до 5 млн евро
Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увеличение зарплаты до 5 млн евро
10:15
Фабрицио Раванелли: если узнаю, что кто-то из игроков киевского "Арсенала" сливает матчи - убью его (6)
Фабрицио Раванелли: если узнаю, что кто-то из игроков киевского "Арсенала" сливает матчи - убью его (6)
09:39
Александр Бубнов: в "Спартаке" не забыли, что "Динамо" не позволило им попасть в Лигу чемпионов (5)
Александр Бубнов: в "Спартаке" не забыли, что "Динамо" не позволило им попасть в Лигу чемпионов (5)
"Вольфсбург" на своем поле победил "Шальке"
"Вольфсбург" обыграл "Шальке" в матче 1-го тура чемпионата Германии - 2:1.
Чемпионат Германии
1 тур
"Вольфсбург" – "Шальке-04" 2:1
Гол: Брукс, 33, Гинчек, 90+4 - Бенталеб, 86
"Вольфсбург": Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Кнохе, Брукс, Камачо, Гилявоги (Герхардт, 46), Арнольд, Брекало (Мехмеди, 86), Штеффен, Вегхорст (Гинчек, 75)
"Шальке-04!: Ферман, Баба, Настасич, Налдо, Сане, Калиджиури, Маккенни, Сердар (Бенталеб, 83), Арит (Эмболо, 58), Бургшталлер (Тойхерт, 73), Ут
Предупреждения: Кнохе, 15, Сане, 28, Гилявоги, 42, Маккенни, 47, Настасич, 64, Бургшталлер, 68, Вегхорст, 70, Герхардт, 80, Брукс, 85
Удаления: Настасич, 66, Брукс, 85
"Фрайбург" – "Айнтрахт" Ф 0:2
Гол: Мюллер, 10, Халлер, 82
"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Гюнтер, Гульде, Хайнц, Хефлер, Гондорф, Франц, Вальдшмидт (Терраццино, 69), Нидерлехнер (Холер, 73), Петерсен
"Айнтрахт": Реннов, да Коста, Виллемс, Тавата (Костич, 69), Сальседо, Н'Дика, Торро, Фернандеш, Гачинович (Блюм, 88), Мюллер (Де Гузман, 73), Аллер
Предупреждения: Мюллер, 50, Сальседо, 60, Гондорф, 62
"Фортуна" – "Аугсбург" 1:2
Гол: Раман, 40 - Хинтереггер, 57, Хан, 76
"Фортуна": Рензинг, Гисельман, Айхан, Хоффман, Циммер, Зоботка, Моралес, Штёгер (Караман, 67), Циммерман, Хеннингс (Дукш, 76), Раман (Ликебакио, 79)
"Аугсбург": Гифер, Макс, Гаувелеу, Хинтереггер, Шмид, Байер (Донсо, 90+1), Хедира, Грегорич, Каюби (Чжа-Чхоль, 69), Хан, Рихтер (Дон-Вон, 79)
Предупреждения: Циммерман, 80
Чемпионат Германии
1 тур
"Вольфсбург" – "Шальке-04" 2:1
Гол: Брукс, 33, Гинчек, 90+4 - Бенталеб, 86
"Вольфсбург": Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Кнохе, Брукс, Камачо, Гилявоги (Герхардт, 46), Арнольд, Брекало (Мехмеди, 86), Штеффен, Вегхорст (Гинчек, 75)
"Шальке-04!: Ферман, Баба, Настасич, Налдо, Сане, Калиджиури, Маккенни, Сердар (Бенталеб, 83), Арит (Эмболо, 58), Бургшталлер (Тойхерт, 73), Ут
Предупреждения: Кнохе, 15, Сане, 28, Гилявоги, 42, Маккенни, 47, Настасич, 64, Бургшталлер, 68, Вегхорст, 70, Герхардт, 80, Брукс, 85
Удаления: Настасич, 66, Брукс, 85
"Фрайбург" – "Айнтрахт" Ф 0:2
Гол: Мюллер, 10, Халлер, 82
"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Гюнтер, Гульде, Хайнц, Хефлер, Гондорф, Франц, Вальдшмидт (Терраццино, 69), Нидерлехнер (Холер, 73), Петерсен
"Айнтрахт": Реннов, да Коста, Виллемс, Тавата (Костич, 69), Сальседо, Н'Дика, Торро, Фернандеш, Гачинович (Блюм, 88), Мюллер (Де Гузман, 73), Аллер
Предупреждения: Мюллер, 50, Сальседо, 60, Гондорф, 62
"Фортуна" – "Аугсбург" 1:2
Гол: Раман, 40 - Хинтереггер, 57, Хан, 76
"Фортуна": Рензинг, Гисельман, Айхан, Хоффман, Циммер, Зоботка, Моралес, Штёгер (Караман, 67), Циммерман, Хеннингс (Дукш, 76), Раман (Ликебакио, 79)
"Аугсбург": Гифер, Макс, Гаувелеу, Хинтереггер, Шмид, Байер (Донсо, 90+1), Хедира, Грегорич, Каюби (Чжа-Чхоль, 69), Хан, Рихтер (Дон-Вон, 79)
Предупреждения: Циммерман, 80
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