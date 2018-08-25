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"Ливерпуль" с минимальным счетом обыграл "Брайтон"

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" нанес поражение "Брайтону".

Чемпионат Англии

3 тур

"Ливерпуль" – "Брайтон энд Хоув Альбион" 1:0

Голы: Салах, 23

"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд (Матип, 89), Вейналдум, Милнер, Кейта (Хендерсон, 67), Салах, Фирмино, Мане (Старридж, 80)

"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Монтойя, Бонг, Балогу, Даффи, Стивенс, Кнокар (Джаханбакш, 76), Проппер, Биссума (Гросс, 80), Марч (Локадия, 75), Мюррей

Предупреждения: Балогун, 60, Александер-Арнольд, 77
Теги: Ливерпуль Брайтон
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