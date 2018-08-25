"Ливерпуль" с минимальным счетом обыграл "Брайтон"

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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22:46
Евгений Кафельников: лучше бы победили "Динамо" в последнем туре прошлого чемпионата, чем сейчас (2)
Евгений Кафельников: лучше бы победили "Динамо" в последнем туре прошлого чемпионата, чем сейчас (2)
22:23
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Массимо Каррера - о ляпе Максименко: такие ошибки может допустить любой голкипер. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибался в финале ЛЧ (3)
22:06
Рыков уже забивал "Спартаку" со сверхдальней дистанции. Тогда в воротах был Песьяков (видео) (6)
Рыков уже забивал "Спартаку" со сверхдальней дистанции. Тогда в воротах был Песьяков (видео) (6)
22:01
Валерий Рейнгольд: что сделал Максименко... это надо уметь. Думаю, он долго будет переживать (3)
Валерий Рейнгольд: что сделал Максименко... это надо уметь. Думаю, он долго будет переживать (3)
21:54
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Максименко - худший в лучшей команде, Шунин - наоборот. Оценки дерби "Спартак" - "Динамо" (12)
21:49
Андрей Червиченко: "Спартак"? Очередная вымученная победа с минимальным счётом, о чём тут говорить? (7)
Андрей Червиченко: "Спартак"? Очередная вымученная победа с минимальным счётом, о чём тут говорить? (7)
21:31
Игроки "Спартака" поддержали Максименко после пропущенного гола с чужой половины поля (видео) (26)
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20:00
"Руки прочь от Хохлова!" Фанаты "Динамо" поддержали своего тренера в матче со "Спартаком" (фото) (3)
"Руки прочь от Хохлова!" Фанаты "Динамо" поддержали своего тренера в матче со "Спартаком" (фото) (3)
20:00
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19:39
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19:29
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (32)
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (32)
18:36
31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото) (15)
31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото) (15)
17:08
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Вратарь тульского "Арсенала": не хочется верить, что ошибки арбитров направлены против нас (2)
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16:04
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15:34
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону"
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону"
"Ливерпуль" с минимальным счетом обыграл "Брайтон"
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" нанес поражение "Брайтону".
Чемпионат Англии
3 тур
"Ливерпуль" – "Брайтон энд Хоув Альбион" 1:0
Голы: Салах, 23
"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд (Матип, 89), Вейналдум, Милнер, Кейта (Хендерсон, 67), Салах, Фирмино, Мане (Старридж, 80)
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Монтойя, Бонг, Балогу, Даффи, Стивенс, Кнокар (Джаханбакш, 76), Проппер, Биссума (Гросс, 80), Марч (Локадия, 75), Мюррей
Предупреждения: Балогун, 60, Александер-Арнольд, 77
Чемпионат Англии
3 тур
"Ливерпуль" – "Брайтон энд Хоув Альбион" 1:0
Голы: Салах, 23
"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд (Матип, 89), Вейналдум, Милнер, Кейта (Хендерсон, 67), Салах, Фирмино, Мане (Старридж, 80)
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Монтойя, Бонг, Балогу, Даффи, Стивенс, Кнокар (Джаханбакш, 76), Проппер, Биссума (Гросс, 80), Марч (Локадия, 75), Мюррей
Предупреждения: Балогун, 60, Александер-Арнольд, 77
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