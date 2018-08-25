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Роналду развёл руками, когда Манджукич добил мяч в ворота после его промаха (видео)

Звездный новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог открыть счёт своим голам за туринский клуб и во втором туре Серии А.

Чемпионы Италии победили "Лацио" 2:0, а второй мяч в ворота римлян Марио Манджукич отправил после того, как Роналду не смог переправить мяч в пустые ворота.



Увидев мяч в сетке, Роналду развёл руками и разочарованно поморщился, но быстро совладал с собой и пошёл с улыбкой поздравлять партнёра.

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Теги: Роналду Манджукич Ювентус Видео
Вчера, 23:19
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Вчера, 23:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Просто это был такой пас на Маджу, вот и всё laughing joy
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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